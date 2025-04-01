Перевірте свої гаманці: які купюри гривні можуть відмовитися приймати у банках та магазинах

В Україні банки, магазини та інші організації можуть законно відмовитися від прийому певних банкнот гривні. Це пов’язано з чинними правилами, які дозволяють не приймати пошкоджені купюри.

Як пояснили в Національному банку, йдеться про банкноти, які зазнали впливу вогню чи води, а також:

були забруднені рідинами або хімікатами;

мають значні пошкодження, через які їхня площа може зменшитися більш ніж на 45% від початкового розміру;

містять сліди радіоактивних або токсичних речовин, які становлять загрозу для здоров’я.

У разі наявності таких банкнот слід звертатися до банку для їхньої перевірки та можливої заміни.

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Як здійснюється обмін сильно забруднених банкнот

У Національному банку пояснили, що територіальні підрозділи можуть обмінювати справжні гривневі купюри, які були забруднені хімікатами, радіоактивними речовинами або токсичними органічними сполуками. Однак для цього необхідно надати документ, що підтверджує проведення дезінфекції чи дезактивації. Такий документ має бути виданий установою або особою, відповідальною за ці процедури відповідно до законодавства України.

Які банкноти банки зобов’язані приймати

Разом із цим зазначається, що пошкоджені банкноти слід приймати без обмежень, якщо їхня вціліла частина становить не менше ніж 55% від початкового розміру. Також до обміну підлягають розірвані або розрізані на дві частини купюри, за умови що:

на обох частинах збережені однакові серія та номер;

загальна площа залишків банкноти становить щонайменше 55% її початкового розміру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в деяких українців під час обміну доларів купюри можуть конфіскувати.

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