Провокують розвиток деменції: названо топ-5 шкідливих для мозкової діяльності професій

Фізична праця може виснажувати, і дослідники, проаналізувавши дані понад 7 тисяч учасників, виявили, що люди, які працюють на фізично важких роботах, мають підвищений ризик розвитку деменції або когнітивних розладів.

Цей ризик зростає залежно від тривалості та інтенсивності фізичного навантаження. Зокрема, особливо вразливі до цього ризику такі категорії працівників: продавці, молодший медичний персонал, помічники по догляду, фермери рослинництва, фермери тваринництва.

Дослідники також виявили, що проведення понад 10 годин на день у сидячій позі може збільшувати ризик деменції.

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У висновках дослідження рекомендується розробляти ефективні плани роботи для людей, які працюють у фізично важких професіях, щоб запобігти когнітивним порушенням.

Автори дослідження пояснюють, що велике фізичне навантаження може призводити до зношування як тіла, так і мозку, і впливати на когнітивні функції в літньому віці. Важливо виділяти час на відпочинок. Праця в таких сферах, як інженерія, адміністрування та викладання, може сприяти когнітивному розвитку протягом усього життя.

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