Пряний та терпкий перекус: Як приготувати мариновані сливи на зиму

Для багатьох господинь приготування заготовок на зиму стало не просто необхідністю, а своєрідним хобі, яке допомагає відволіктися від тривожних новин та депресивних думок, особливо у важливий час війни.

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Якщо ви вже закрили сливи у власному соку, то цього разу варто спробувати замаринувати їх. theLime пропонує простий рецепт для цього процесу. Такі сливи стануть чудовим додатком до вашого зимового столу та дарунком для рідних і близьких.

Інгредієнти на 5 банок по 0,5 л:

Сливи "Угорка" (2 кг)

Вода (1,5 л)

Цукор (1 кг 100 г)

Яблучний оцет (15 ст. л.)

Ароматний алкоголь (5-7 ст. шт.)

Кориця (0,5 ч. л.)

Лавровий лист (15 шт.)

Гвоздика (15 шт.)

Запашний перець горошком (15 шт.)

Чорний перець горошком (20 шт.)

Аніс (3 зірочки)

Приготування:

Сливи ретельно промиваємо під проточною водою і залишаємо їх в холодній воді на півгодини. Для приготування сиропу додаємо цукор до води та перемішуємо, щоб цукор повністю розчинився. Потім додаємо яблучний оцет та ароматний алкоголь (можна використовувати коньяк, ром, бренді). Після закипання варимо сироп протягом 15 хвилин. Промийте сливи перекладаємо в велику каструлю, додаємо всі спеції, а потім заливаємо їх сиропом. Каструлю накриваємо кришкою і залишаємо на 1 годину. Після цього сироп слід злити в іншу посудину та ставити на плиту. Очікуємо, поки сироп закипить, а потім знову заливаємо сливи на 1 годину. Цей крок повторюємо тричі. Банки для консервації слід стерилізувати в духовці. У чисті банки розкладаємо сливи і заливаємо їх свіжим сиропом, який щойно закипів. Герметично закриваємо банки кришками, перевертаємо догори дном і обгортаємо теплим пледом або ковдрою. Після повного охолодження маринованих слив їх можна перемістити в прохолодне місце.

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