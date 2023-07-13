Птахи почали використовувати 'антипташиний' винахід людей (фото)

Чорні ворони та сороки з Нідерландів, Бельгії та Шотландії продемонстрували вражаючу винахідливість, використовуючи протипташині шипи при будівництві своїх гнізд.

Відомо, що ці птахи здатні знаходити та використовувати смужки шипів, залишених на смітниках. Однак вчені з Національного інституту антропології та історії Мексики з'ясували, що ворони та сороки не просто знаходять шипи, а навмисно відривають їх від будівель, на яких вони прикріплені людьми, пише Deinsea.

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З'ясувалося, що птахи використовують протипташині шипи як основу для своїх гнізд. Вони беруть їх як міцну основу для гнізда або використовувати для захисту від хижаків. Наприклад, ворони використовують шипи просто як основу для гнізда, тоді як сороки включають їх у свої будівлі для захисту.

Протипташині шипи використовуються людьми на будівлях, особливо на історичних спорудах, для запобігання сіданню птахів та забрудненню їхнім послідом. Відомо, що ці шипи використовуються вже понад сімдесят років і є досить ефективними відлякувальними засобами.

Але птахи, зокрема ворони та сороки, знаходять способи обходити ці перешкоди. Вони навмисно відривають протипташині шипи від будівель та використовують їх для своїх потреб. Археологи з музею Натураліс у Лейдені та інші вчені виявили декілька прикладів такої поведінки.

У 2021 році було виявлено гнізда сороки в Антверпені, Енсхеде (Нідерланди) та Глазго (Шотландія), в яких використовувалися протипташині шипи. Гнізда складалися зі смуг протипташиних шипів, які слугували основою для будівництва гнізда та захисту.

Ці відкриття свідчать про вражаючу винахідливість птахів у використанні об'єктів, створених людьми, для своїх потреб. Вони демонструють здатність пристосовуватися до навколишнього середовища та знаходити неочікувані рішення для будівництва гнізд та захисту від хижаків.

Раніше американські біологи вирішили воскресити легендарну птицю додо, яку люди знищили в кінці XVII століття.

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