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Птицы начали использовать "антиптичий" изобретение людей (фото)

Былим Елена

Птицы начали использовать 'антиптичий' изобретение людей (фото)

Черные вороны и сороки из Нидерландов, Бельгии и Шотландии продемонстрировали поразительную изобретательность, используя противоптичьи шипы при строительстве своих гнезд.

Известно, что эти птицы способны находить и использовать полоски шипов, оставленных на свалках. Однако ученые из Национального института антропологии и истории Мексики выяснили, что вороны и сороки не просто находят шипы, а намеренно отрывают их от построек, на которых они прикреплены людьми, пишет Deinsea.

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Выяснилось, что птицы используют противоптичьи шипы в качестве основы для своих гнезд. Они берут их как крепкую основу для гнезда или использовать для защиты от хищников. К примеру, вороны используют шипы просто как основу для гнезда, тогда как сороки включают их в свои здания для защиты.

Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)
Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)

Противоптичьи шипы используются людьми на зданиях, особенно на исторических сооружениях, для предотвращения сада птиц и загрязнения их пометом. Известно, что эти шипы используются уже более семидесяти лет и являются достаточно эффективными отпугивающими средствами.

Но птицы, в том числе вороны и сороки, находят способы обходить эти препятствия. Они намеренно отрывают противоптичьи шипы от построек и используют их для своих нужд. Археологи из музея Натуралис в Лейдене и другие ученые показали несколько примеров такого поведения.

Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)
Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)
Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)
Птицы начали использовать ''антиптичий'' изобретение людей (фото)

В 2021 году были обнаружены сорока гнезда в Антверпене, Энсхеде (Нидерланды) и Глазго (Шотландия), в которых использовались противоптичьи шипы. Гнезда состояли из полос противоптичьих шипов, служивших основой для строительства гнезда и защиты.

Эти открытия свидетельствуют о поразительной изобретательности птиц в использовании объектов, созданных людьми, для своих нужд. Они демонстрируют способность приспосабливаться к окружающей среде и находить неожиданные решения для строительства гнезд и защиты от хищников.

Ранее американские биологи решили воскресить легендарную птицу додо, которую люди уничтожили в конце XVII века.

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