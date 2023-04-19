Пудинг з черствої паски: як легко приготувати десерт

Якщо ви не встигли доїсти паски після Великодня і вони починають черствіти, можна зробити з них смачні гріночки. А ще – запекти пудинг з корицею.

Він "просто тане у роті", запевняють кулінарні експерти видання Shuba. А готувати цю страву легко та швидко.

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Вам знадобиться:

Нарізана скибочками паска.

Молоко – 550 мл

Масло вершкове – 100 г

Жовтки з яєць – 6 шт.

Цукор – 140 г

Кориця мелена – 5 г

Вершки 10% – 500 мл

Апельсин, цедра – 1 ст. л.

Ванілін - 5 г

Яйце ціле, сире – 1 шт.

Мускатний горіх мелений – 5 г

Як готувати:

Вершкове масло завчасно викладіть з холодильника, аби воно нагрілося до кімнатної температури. Розімніть потім його з мускатним горіхом, корицею і цедрою апельсина. Цим масляним розчином змажте форму для випікання та скибочки паски. Ці шматочки паски викладіть у форму для запікання. Жовтки та ціле яйце збийте із цукром. Молоко змішайте з вершками й нагрійте (не кип’ятіть). Влийте молочну суміш в яєчну, постійно помішуючи. Збийте міксером. Вилийте крем у форму зі скибочками паски та зачекайте хвилин 20, аби крем просяк у скибочки. Розігрійте духовку до 180 градусів. Випікайте пудинг протягом 40-45 хвилин.

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