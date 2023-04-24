Плутають з весняними їстівними і масово гинуть: українців попередили про неймовірно отруйні гриби

В Україні почали збирати перші гриби. Втім, деякі українці плутають їстівні гриби з отруйними, внаслідок чого можуть загинути.

Громадський активіст та військовослужбовець ЗСУ Ілля Кротенко закликав українців уважніше збирати гриби, відомі як зморшки та уникати строчків. Останні є смертельно отруйними.

"Стільки людей гине внаслідок російської агресії, що мені ще більш прикро спостерігати, як ви вбиваєте самі себе і своїх ближніх. Гриби на фото – це строчки. Всі фото взяті з френдстрічки, де їх зараз прямо навала. Вкотре нагадую, що строчки смертельно отруйні. Їх часто плутають зі зморшками, які також ростуть та збирають весною. Токсин гіромітрин, який можуть містити строчки, є отрутою, а також канцерогеном", – наголосив він.

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Додамо, строчки та зморшки ботанічно належать до різних сімейств, але мають схожі плодові тіла та з'являються в один і той самий весняний час.

Строчки у сирому вигляді містять канцерогенний токсин, що впливає у тому числі на печінку та вегетативну нервову систему, який при попаданні в травний тракт викликає сильну нудоту та блювання, особливо у дітей.

Оскільки гриби можуть бути дуже схожими, перед вживанням у їжу рекомендується посилено термічно обробити – двічі виварити в солоному окропі не менше 15 хвилин щоразу, з наступним зливом відвару та ретельним промиванням у проточній воді.

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