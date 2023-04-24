Путают с весенними съедобными и массово погибают: украинцев предупредили о невероятно ядовитых грибах

В Украине стали собирать первые грибы. Впрочем, некоторые украинцы путают съедобные грибы с ядовитыми, в результате чего могут погибнуть.

Общественный активист и военнослужащий ВСУ Илья Кротенко призвал украинцев внимательнее собирать грибы, известные как сморчки и избегать строчков. Последние смертельно ядовиты.

"Столько людей погибает в результате российской агрессии, что мне еще более досадно наблюдать, как вы убиваете сами себя и своих ближних. Грибы на фото – это строчки. Все фото взяты с френдленты, где их сейчас прямо нашествие. Еще раз напоминаю, что строчки смертельно ядовиты. Их часто путают со сморчками, которые также растут и собирают весной. Токсин гиромитрин, который могут содержать строчки, является ядом, а также канцерогеном", – подчеркнул он.

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Добавим, строчки и сморчки ботанически относятся к разным семействам, но имеют схожие плодовые тела и появляются в одно и то же весеннее время.

Строчки в сыром виде содержат канцерогенный токсин, влияющий в том числе на печень и вегетативную нервную систему, который при попадании в пищеварительный тракт вызывает сильную тошноту и рвоту, особенно у детей.

Поскольку грибы могут быть очень похожими, перед употреблением в пищу рекомендуется усиленно термически обработать – дважды выварить в соленом кипятке не менее 15 минут каждый раз с последующим сливом отвара и тщательной промывкой в проточной воде.

Напомним, что одним из самых популярных видов мяса является курятина. Она быстро готовится и очень полезна организму человека. Однако не все части курицы можно есть и вот почему.

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