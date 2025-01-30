Подорож з комфортом: про які несподівані безкоштовні можливості не здогадуються пасажири Укрзалізниці

Після зупинки авіасполучення в Україні залізниця стала ще більш затребуваним видом транспорту, оскільки є найшвидшим і найзручнішим способом пересування країною. Щодня тисячі пасажирів користуються послугами Укрзалізниці, але далеко не всі обізнані про безкоштовні сервіси, які доступні під час подорожі.

Детальний перелік безплатних послуг, які у 2025 році можуть отримати пасажири при купівлі квитка на поїзд, опублікований на офіційному сайті Укрзалізниці. Команда UAportal розповідає, про що не здогадуються пасажири залізниці.

Чимало українців переживають, що можуть пропустити свою зупинку. Однак, у разі такої ситуації не варто панікувати – пасажир має право безкоштовно повернутися назад. Для цього необхідно звернутися до начальника поїзда, показати свій квиток, після чого буде оформлений акт, що продовжує його дію.

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Крім того, важливо знати, що вартість квитка включає страхування, яке покриває можливі травми під час подорожі. Якщо під час поїздки сталося ушкодження, потрібно скласти акт про нещасний випадок, зберегти свій квиток і звернутися до страхової компанії для отримання компенсації.

Які послуги включені у вартість квитка

Залізничний квиток надає пасажирам не лише право на проїзд, а й доступ до ряду безплатних послуг. Серед них:

отримання питної води та окропу у провідника;

можливість скористатися холодильником або мікрохвильовою піччю у купе провідника;

доступ до аптечки з необхідними медикаментами;

використання вбиралень на вокзалах і станціях, де зупиняється поїзд;

користування платними туалетами та залами очікування, якщо безкоштовних аналогів на станції немає;

отримання ременів безпеки для дітей та дорослих, які почуваються невпевнено на верхніх полицях.

Ще один важливий нюанс – пасажири не зобов’язані самостійно складати використану постільну білизну. Це входить до обов’язків провідника, який за правилами перевезень має видати чисту білизну та зібрати використану за 30 хвилин до прибуття поїзда.

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