Путін абсолютно збожеволів та безпідставно вбиває людей' - Трамп зреагував на атаки РФ по Україні

Президент США Дональд Трамп жорстко засудив російського лідера Володимира Путіна через останні обстріли України, водночас висловивши критику на адресу української сторони щодо риторики президента Володимира Зеленського.

За інформацією Sky News, Трамп висловив своє обурення діями російського диктатора. "Я не розумію, що, в біса, відбувається з Путіном. Я його знаю багато років. Завжди підтримували нормальні відносини. Але зараз він запускає ракети по містах і забирає життя людей, і це мене обурює", - прокоментував американський лідер.

Видання повідомляє, що президент США "цілком серйозно" розглядає запровадження санкцій щодо Росії.

"Мене не влаштовують дії Путіна. Зовсім не влаштовують. Він забирає людські життя. З цією людиною щось трапилося, і мені це категорично не подобається", - підкреслив він.

Пізніше в своєму пості на платформі Truth Social американський президент ще більш жорстко висловився про російського диктатора, стверджуючи, що той "повністю втратив розсудок".

"Мої відносини з російським Володимиром Путіном завжди були конструктивними, але з ним щось кардинально змінилося. Він повністю втратив розсудок! Він безпричинно забирає життя великої кількості людей, і я маю на увазі не лише військових. Ракети та дрони атакують українські міста абсолютно безпідставно. Я постійно наголошував, що його мета - вся Україна, а не окремі території, і, схоже, це підтверджується, але такі дії призведуть до краху самої Росії", - зазначив він.

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Американський президент також прокоментував позицію українського лідера Володимира Зеленського, висловивши критику щодо його публічних заяв.

"Водночас президент Зеленський також не приносить користі своїй державі такими висловлюваннями. Кожне його слово створює додаткові проблеми, мені це не подобається, і бажано б це припинити", - додав він.

На завершення, Трамп нагадав, що "цей конфлікт ніколи б не розпочався", якби він залишався на посаді президента.

"Це протистояння Зеленського, Путіна і Байдена, а не Трампа. Я лише намагаюся погасити величезну руйнівну пожежу, яка спалахнула через кричущу некомпетентність і ворожнечу", - резюмував він.

Раніше ми розповідали, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним у Стамбулі.

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