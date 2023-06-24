Путін планує ліквідувати Пригожина й пообіцяв амністію його бойовикам – росЗМІ

російський диктатор володимир путін, аби придушити повстання бойовиків з приватної військової компанії "Вагнер", планує ліквідувати Євгена Пригожина.

Як повідомляє російське видання "Важливі історії" з посиланням на свої джерела, аби вагнерівці не повстали після вбивства свого лідера, очільник Кремля збирається їх помилувати.

"Джерело "Важних історій", близьке до Генштабу ВС рф, повідомило, що президент путін хоче уникнути проблем з ЧВК "Вагнер" в Москві і поставити силовикам завдання ліквідувати голову найманців Євгена Пригожина.

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За словами нашого співбесідника, у ВС рф немає серйозних сил, які могли б перекрити Пригожину прохід до Москви. Зараз кістяк угруповань збирають із усіх незайнятих на фронті підрозділів: чеченських формувань, Росгвардії, МВС і ФСБ", – йдеться у повідомленні.

Джерело у коентарі виданню заявило, що путіну "велика стрільба" не потрібна, тому завдання номер один — точно ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк "Вагнера", пообіцявши амністію.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв “покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

російський президент у зверненні до росіян 24 червня заявив, що дії вагнерівців направлені на розкол у суспільстві.

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