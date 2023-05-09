97-річний мешканець Києва Олександр Іванович, що є ветераном Другої світової війни вважає, що російська федерація розв'язала не війну проти України, а розпочала геноцид українського народу.

Про це він заявив журналістам біля меморіалу Вічної слави у Києві, куди прийшов вшанувати пам'ять загиблих. Коли працівники ЗМІ спитали у нього, як він ставиться до війни, яку розв'язала росія проти України, ветеран відповів коротко:

"На*ра про цю війну говорити, це путіну треба, повісити та й все – закінчиться війна. Хіба це війна? Це точно геноцид. Коли людей вбивають".

Нагадаємо, 9 травня росія святкує "День Победы". Натомість у Європі цього дня вшановують загиблих у Другій світовій війні. В Україні 9 травня відзначають Другий день пам'яті та примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

У вівторок, 9 травня 2023 року російська влада у Москві влаштувала черговий парад, на який запросила лідерів"дружніх країн". Так, біля путіна були помічені премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президенти Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, Киргизстану Садир Жапаров, Таджикистану Емомалі Рахмон, Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, Узбекистану Шавкат Мірзійоєв, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

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