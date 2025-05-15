'Путіна в Стамбулі немає, ми ж не можемо бігати по всьому світу, і шукати його', - Зеленський про зустріч у Стамбулі

Близько 12:00 четверга, 15 травня, президент України Володимир Зеленський прилетів до Анкари та провів переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Зустріч була закритою для преси та тривала майже три години.

Як заявила пресслужба Офісу президента, за підсумками розмови буде визначено подальші дипломатичні кроки"заради повного й безумовного припинення вогню, досягнення стійкого миру та гарантування безпеки". Долю переговорів України з Росією поки що не визначено.

У першому коментарі журналістам після привітання з турецькими чиновниками, які зустріли його в аеропорту, Зеленський зазначив, що Україну представляє делегація на найвищому рівні. У Туреччині перебуває не тільки він, а й представники Міністерства закордонних справ, Офісу президента, Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки, військове керівництво.

"Щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру", – пояснив Зеленський.

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Він заявив, що рівень російської делегації йому поки що офіційно не був відомий.

"Але з того, що ми бачимо, він більше схожий на бутафорський. Ми будемо думати, що робитимемо і які будуть наші кроки після розмови з президентом Ердоганом", – сказав глава держави. Він додав, що потрібно з'ясувати, який мандат є у представників РФ і "чи можуть вони взагалі щось вирішувати".

Пізніше, після зустрічі двох президентів, стало відомо, що Україна обмежила до мінімуму участь у переговорах з російською стороною через відсутність російського диктатора Володимира Путіна. Делегація приїде до Стамбулу, але без топпосадовців. Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

"Але начальнику Генштаба, поки що, Голові служби безпеки та ще кільком людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені, також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що, або зовсім, ніхто цього не знає", - наголосив Зеленський.

Водночас голова російської делегації в Туреччині Володимир Мединський заявив, що не виключає компромісів у перемовинах.

Раніше ми розповідали, що Зеленський заявив про готовність зустрітись з Путіним у Стамбулі.

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