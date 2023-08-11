ППО відбила атаку окупантів 'Кинжалами' по Україні: в Києві уламки впали на території лікарні

Зранку 11 серпня російські бойовики атакували Україну аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" з МіГ-31К, який злетів з аеродрому Саваслейка.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, ракети летіли у напрямку Київщини та столиці. Також у небезпеці були Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Івано-Франківська, Донецька й Запорізька області.

Про звуки вибухів повідомляли мешканці Києва та Київської області.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що унаслідок збиття російських аеробалістичних ракет, уламки впали в Оболонському районі столиці.

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"За попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються", — написав Сергій Попко у Телеграм-каналі.

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив падіння уламків на територію однієї з дитячих лікарень Києва.

Речник КМВА Михайло Шаманов теж розповів подробиці атак “Кинджалами" по столиці. За його словами, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, 10 серпня російські військові обстріляли 23 населених пункти Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини загинули, 21 — дістала поранення. 9 серпня росіяни завдали удару по житловому кварталу у Запоріжжі. Тоді троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення, рф використала ракету Х-35.

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