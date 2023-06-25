П'яний поліцейський вбив трьох випускниць на Кіровоградщині, ще 4 пасажири в лікарні (фото)

У Кіровоградській області сталася смертельна ДТП за участі п'яного правоохоронця. Чоловік у своєму легковику перевозив сімох випускників.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, унаслідок аварії загинуло троє дівчат віком 17 років. Вони щойно відсвяткували випускний.

Аварія сталася 25 червня поблизу селища Новгородка, кажуть у ДБР.

"За попередніми даними слідства, за кермом автомобіля знаходився правоохоронець з ознаками сп'яніння. Він відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив у легковик сімох випускників. Правоохоронець втратив керування автомобілем, машина злетіла у кювет та перекинулася. Внаслідок ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів доставлені до лікарні", – зауважили у відомстві.

Читайте також: На росії п'яний водій перекинув тягач з ЗРК С-400 на 13 млрд рублів (фото)

Наразі правоохоронця наразі затримано. Його звинуватили за ч. 4 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху, кермування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

Порушнику загрожує 12 років в'язниці.

Тим часом обласна прокуратура повідомила, що водій Mercedes-Benz перевищив швидкість на трасі Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя неподалік смт Новгородка.

"У салоні легковика перебувало пʼятеро пасажирів - випускників однієї із місцевих шкіл. У результаті аварії троє шістнадцятирічних дівчат (усі 2006 р.н.), загинули на місці події. Ще двоє пасажирів - хлопець, 2005 року народження та дівчина, 2007 року народження - отримали тілесні ушкодження", – зазначили у відомстві.

Слідчі встановили, що винуватцем смертельної ДТП став сержант поліції Кропивницького РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Нагадаємо, у квітні в Києві актор Остап Ступка за кермом Range Rover в'їхав у припаркований автомобіль Mitsubishi, в якому сидів 38-річний чоловік.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!