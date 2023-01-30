П'ять бюджетних речей, які мають бути в гардеробі у 2023 році

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

Для того, щоб мати стильний та вишуканий вигляд не потрібно витрачати багато грошей. Можна стежити за трендами та мати смак.

Пропонуємо вам п'ять речей, завдяки яким ви будете неперевершені. Цей одяг та аксесуари просто must have в 2023 році.

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Мінімалістична сумка чорного кольору

Стилісти вважають, що в 2023 році потрібно обов'язково мати просту чорну сумку у стилі мінімалізм. Цю річ можна вдало комбінувати під різні образи: класичні, романтичні, буденні чи навіть спортивні.

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

Атласна сукня довжини міді

Сукня з атласу довжини міді чудово підійде до будь-яких заходів. У холодну пору поверх неї можна одягати светр, а в більш теплішу пору – сорочку.

Сукня вдало комбінується з туфлями, босоніжками та кросівками.

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

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Трикотажний костюм

Особливо популярними цього сезону є трикотажні костюми – стильний светр та штани. Такий одяг можна поєднати з дублянками, пальтами, шкіряними куртками чи пуховиками.

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

Штани палаццо

Штани палаццо досі актуальні та ефектно поєднуються з водолазками, лонгслівами та футболками.

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

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Мінімалістичні аксесуари

У 2023 році зверніть увагу на прості прикраси у стилі мінімалізм. Вони доповнять образ та ідеально його завершать. Це сережки, ланцюжки з кулонами, браслети та каблучки.

П'ять речей, які обов'язково потрібно купити в 2023 році - модні тренди 2023

Нагадаємо, що відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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