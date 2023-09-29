П'ять кухонних приладів, які витрачають багато електроенергії

Які прилади витрачають багато електрики - як заощадити на комуналці

На сучасних кухня є чимало різних електроприладів, які полегшують життя. Утім, вони витрачають чимало електроенергії, через що рахунки за комунальні послуги тільки зростатимуть.

Експерти компанії з виробництва кухонь Kessler назвали п'ять пристроїв, які є найбільш енергозатратними на кухні. Про це повідомляє Express.

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П'ять приладів на кухні, які витрачають багато електрики

1. Холодильник – найбільш енергоємний прилад на кухні. Загалом на нього припадає десь третина всього електроспоживання. Щоб заощадити, вам варто переконатися, що всередині пристрою температура правильно налаштована.

У холодильниках з морозильними камерами оптимальна температура – 3-5 градусів за Цельсієм, а в самій морозилці має бути -18 градусів за Цельсієм.

Під час купівлі холодильника врахуйте клас, оскільки А+++ дозолить заощадити до 80% електроенергії.

2. Винний холодильник. У цьому випадку справа не у температурі, оскільки деякі види вин треба зберігати при температурі 7-10 градусів, а інші – при 10-13 градусах за Цельсієм.

3. Чайник. Розраховуйте, скільки води вам саме потрібно. Адже чим більше води, тим довше він нагріватиметься, і витрачатиме більше електроенергії відповідно.

4. Електрична плита. Така плита нагрівається довше, аніж газова. Тому замість електроплити спеціалісти радять користуватися мікрохвильовкою. Якщо ви все-таки хочете використовувати саме плиту, то подумайте про розмір посуду. Менше електрики буде витрачатися, якщо розігрівати їжу в маленькій каструлі.

5. Духовка. Як заміну духовки експерти рекомендують використовувати фритюрницю.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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