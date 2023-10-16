П'ять небезпечних рослин, які краще не тримати вдома, якщо у вас діти

Здебільшого кімнатні рослини цілком безпечні, але деякі з них – токсичні для дітей і тварин. Токсичними можуть бути листя, сік або цибулини.

Щоб уникнути неприємних інцидентів, краще обійтися без цих рослин. Про це пише видання Sante Plus.

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Красула яйцеподібна

Ядовиті рослини для котів і собак

Крассула яйцеподібна, або нефритове дерево, – сукулентна багаторічна рослина відома тим, що її легко доглядати через її низьку потребу у воді.

З іншого боку, яйцеподібна крассула може бути токсична для людини, а також для домашніх тварин. При випадковому ковтанні, особливо дітьми, собаками або кішками, рослина може викликати блювоту, що супроводжується діареєю. Дотик до рослини може спричинити опік шкіри або свербіж, особливо від його соку та листя.

Дифенбахія

Дифенбахія

Дифенбахія – тропічна рослина сімейства Ароїдні. Ця декоративна рослина добре переносить спеку та слабку освітленість, але вона токсична. Латекс і сік рослини – найдратівливіші елементи дифенбахії.

Від отруєння дифенбахією найбільше страждають маленькі діти та тварини, оскільки, якщо їх залишити без нагляду, вони можуть жувати шматочки токсичного листя рослини. Попадання усередину може викликати набряк язика і слизових оболонок, що, своєю чергою, викликає відчуття печіння, що ускладнює ковтання. Багаторазовий контакт рослини зі шкірою може спричинити дерматит. Попадання у вічі може викликати сильний біль, що супроводжується крововиливом у кон'юнктиву, або навіть зниження гостроти зору на кілька днів.

Рододендрон

Рододендрон

Рододендрон, також званий азалією, є квітучим чагарником, який вважається токсичним, особливо для дітей. Проковтування будь-якої частини цієї рослини або вживання її меду може викликати, крім іншого, нудоту, біль у животі та спазми, діарею, блювання або навіть гіпотонію чи гіперсалівацію. Симптоми з'являються в період від 30 хвилин до 2 годин після прийому внутрішньо. Вони також можуть тривати кілька днів. Азалія також є токсичною для собак.

Цикламен

Цикламен

Цикламен – багаторічна рослина, відома своїми яскравими квітами. З іншого боку, його цибулина токсична і її проковтування може викликати блювоту, нудоту, біль у животі, а іноді навіть параліч м'язів.

Фікус

Фікус

Фікус, який також називають інжиром або каучуковим деревом, є переважно кімнатною рослиною. Його зелене шкірясте листя, безумовно, декоративне, але небезпечне для маленьких дітей, і не дарма його сік є дратівливим та небезпечним.

Проковтування може викликати біль у животі, блювання, нудоту та легке печіння навколо рота. Фікус також токсичний для свійських тварин. Його проковтування може спричинити гіперсалівацію, подразнення порожнини рота, діарею або блювання. Щобільше, фікус Бенджаміна вважається однією з кімнатних рослин, відповідальних за випадкове отруєння маленьких дітей.

Що робити, якщо ваша дитина випадково доторкнулася до токсичної рослини або проковтнула її?

Якщо токсичні частини рослини проковтнуті, важливо вийняти шматочки рослини з рота дитини та зберегти їх, щоб пізніше ідентифікувати, що саме це була за рослина.

Всупереч поширеній думці, не рекомендується викликати у дитини блювоту. Прополощіть рота, зверніть увагу на ознаки подразнення або набряку в роті і негайно зверніться до токсикологічного центру, або викличте швидку.

З іншого боку, якщо ваша дитина торкнулася токсичної рослини, зніміть забруднений одяг і промийте шкіру теплою водою протягом як мінімум 15 хвилин. Потім зателефонуйте до токсикологічного центру і дізнайтеся, що нанести на шкіру вашої дитини.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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