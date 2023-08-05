П'ять практичних способів використання винних корків вдома

Як застосувати винні корки - що можна зробити з пробок

Пробки використовуються не тільки для закриття пляшок з вином та шампанським. Їх можна застосувати по-різному у домашніх умовах.

Чи знаєте ви, наприклад, якщо їх спалити в каміні, то ви забезпечите теплом будинок. При горінні пробка не виділяє токсичної пари для людини або довкілля. Про це повідомляє видання Sante Plus.

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П'ять цікавих ідей переробки винних корків

1. Свічки. З винного корку можна зробити свічку, яка пригодиться під час романтичної вечері або відключення світла.

Просто опустіть пробку у герметичну банку, наповнену медичним спиртом.

Дайте настоятися протягом дня, аби рідина увібралася і стала розпалювачем для вогню.

Після цього поставте пробку вертикально у вогнетривкий свічник і запаліть кінець запальничкою.

Корок горить дуже повільно, що дає вам час насолодитися приємною та теплою атмосферою.

Будьте обережні, запалюючи свічку. Алкоголь є легкозаймистим продуктом. Тому поставте "свічку" в безпечне та чисте місце, перш ніж запалити її.

Що зробити з пробки з-під вина

2. Поставте корок у ґрунт із рослинами. Щоб не використовувати глиняну гальку або гравій, скористайтеся винними корками, які витягуватимуть зайву вологу.

Як застосувати винні корки - що можна зробити з пробок

Тому при пересадці рослин покладіть кілька кришок на дно кашпо або горщика. Це сприяє хорошому дренажу ґрунту, який залишається добре аерованим.

Ще одна перевага: коли пробка змішається із ґрунтом, горщик буде легше пересувати. Також ви позбудетеся гниття рослин у кореневій системі.

Якщо покладете корки на поверхню ґрунту як мульчу, то захистите вазон від холоду, вогкості та плісняви.

3. Винні корки для холодильника. Виявляється, що пробки можуть поглинати неприємні запахи всередині холодильника. Тому не соромтеся покласти по кілька штук на полиці, щоб зник весь сморід.

4. Створюйте підставки з винних корків. Пробки можна використовувати для виготовлення підставок. Потрібно просто розрізати їх на кілька частин однакового розміру та склеїти. Не соромтеся додати колір, пофарбувавши верхівки.

5. Закоркуйте відкриті пляшки. Ви напевно думаєте, що поставити пробку назад після її видалення неможливо! Це не зовсім правда. Справді є спосіб знову вставити корок в пляшку. Все, що вам потрібно зробити, це занурити корок в киплячу воду приблизно на десять хвилин. Тепло від води пом'якшить пробку та полегшить її встановлення на місце.

Нагадаємо, що досвідчені господині використовують спеціальний розчин для видалення накипу з чайника. Цей простий лайфхак допоможе позбутися цієї неприємної проблеми за 5 хвилин.

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