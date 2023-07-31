П'ять звичок, які притягують бідність та нещастя

Що притягує бідність та блокує грошовий потік - які речі приносять в будинок бідність і нещастя

З найдавніших часів люди вірили у силу речей та стихій. Тому і виникло чимало різних заборон та прикмет.

Деякі звички та вчинки можуть притягувати бідність та накликати на долю біди. Про що саме йдеться, читайте в матеріалі UAportal.

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1. Не збирайте мотлох. Непотрібні речі притягують негативну енергетику. Тому в такому житлі ніколи не будуть водитися гроші. Від зайвих предметів треба позбавлятися, щоб з'явилося місце для нових.

2. Не можна виносити сміття увечері. Згідно з народними прикметами, разом зі сміттям ввечері або в ночі можна винести і гроші. Тому після заходу сонця не рекомендуються такі дії.

3. Не можна розкидати гроші по дому. Гроші люблять порядок та шанобливе ставлення. У жодному разі їх не можна класти на обідній стіл, бо так вони не затримуватимуться. Також не можна зберігати разом купюри та монети.

4. Не давайте грошей у борг. Погана ідея, якщо ви вирішили дати у борг ввечері, коли Місяць у фазі спаду. Адже тоді варто готуватися до фінансових втрат. Найкраще віддавати позичене на зростаючий Місяць, тоді проблем з грошима можна буде уникнути.

5. Не можна стояти на порозі. Поріг вважається порталом і там не затримується енергія. Тому рече не можна передавати через поріг, особливо це стосується грошей.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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