П‘ять простих методів дізнатись пароль від вай-фай

Дізнатись пароль від Wi-Fi мережі може стати проблемою, коли вам потрібно підключити новий пристрій до мережі, а ви не його не пам'ятаєте. Однак, існує кілька способів переглянути пароль на вашому телефоні або комп'ютері, про які ми розповімо в цій статті.

Перегляд пароля на Wi-Fi роутері

Найпростіший спосіб дізнатися пароль від Wi-Fi - перевернути роутер і переглянути етикетку на його задній панелі. На цій етикетці, поряд із написом SSID, зазвичай вказані логін і пароль для вашої мережі. Також, як варіант, ви можете знайти логін і пароль у інструкції до роутера або на його упаковці.

Зазначений спосіб працює, якщо ви не змінювали пароль Wi-Fi. Але в багатьох випадках користувачі змінюють пароль на власний, тому існують інші способи перегляду пароля.

Перегляд пароля на комп'ютері

Переглянути пароль від Wi-Fi мережі на комп'ютері або ноутбуку можна різними способами, залежно від операційної системи, що використовується (Windows або MacOS).

Якщо у вас встановлена операційна система Windows, виконайте наступні кроки:

Клікніть на іконку Wi-Fi, розташовану у правому нижньому куті екрану.

Відкрийте "Налаштування мережі" і перейдіть до розділу Wi-Fi.

Клікніть на "Змінити параметри адаптера" - це відкриє панель керування мережами.

Знайдіть активне бездротове підключення і натисніть "Переглянути статус підключення".

У вікні статусу підключення виберіть "Властивості бездротової мережі".

У вкладці "Безпека" знайдіть поле "Ключ безпечної мережі". У цьому полі прихований пароль.

Натисніть "Показати символи", щоб відобразити пароль, або змініть його на потрібний.

Перегляд пароля на телефоні Android

Якщо у вас телефон на базі операційної системи Android, є два способи переглянути пароль Wi-Fi:

Відкрийте папку "data" на вашому телефоні, а потім перейдіть до "misc" -> "Wi-Fi". У цій папці з'явиться текстовий файл під назвою "wpa_supplicant.conf". Відкрийте його, і ви побачите список паролів, які були використані для підключення до роутера.

Перегляд пароля на iPhone.

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Якщо ви володієте телефоном iPhone з версією iOS 16, переглянути пароль Wi-Fi легко:

Зайдіть у "Налаштування" на вашому iPhone.

Оберіть розділ "Wi-Fi".

Натисніть на ім'я мережі Wi-Fi, до якої ви підключені.

У властивостях мережі ви побачите опцію "Пароль".

Нагадаємо, ми вже писали, куди слід ставити Wi-Fi роутер, щоб сигнал був сильнішим.

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