П'ять порад, як обмежити втрату тепла у будинку та квартирі

Як обмежити втрату тепла в опалювальний сезон та заощадити на комуналці - як утеплити дім

Наближається зима, і незабаром час знову включати опалення. Добре обігріти свій будинок, не витрачаючи даремно грошей, все ж можна.

Ось кілька корисних порад щодо обмеження втрат тепла. Про це пишуть експерти порталу santeplus.

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Перше, чого слід уникати – це перегрівання, тобто нагрівання до дуже високих температур, що шкідливе як для здоров'я, так і гаманця.

Ідеальна температура повітря в будинку становить від 19°C до 21°C у житлових кімнатах, 16°C у кімнаті для сну та 22°C у ванній кімнаті під час використання.

Як обмежити втрати тепла та забезпечити тепловий комфорт:

1. Гарна ізоляція. Втрати через погану ізоляцію можуть становити до 30% для старого житла. Існує кілька джерел: дах, підлога, стіни та отвори (двері та вікна). Щоб скоротити витрати в середньостроковій та довгостроковій перспективі, варто провести повну енергетичну оцінку та подивитися, як можна утеплити дім.

2. Мисливські шашки. Циркуляція холодного повітря – справжня проблема. Спробуйте зачинити всі повітрозабірники та заблокувати проходження холоду в отвори: поставте під двері заслінки від протягів, при необхідності переробіть віконні ущільнювачі або встановіть клейкі стрічки, встановіть подвійні штори або термозавіси, килимки для підлоги і щільно закрийте жалюзі або віконниці.

3. Гарна вентиляція. Не нехтуйте перевагами хорошої вентиляції. Циркуляція повітря запобігає появі вологості в будинку. Вологість – ворог тепла. Так само не забувайте відчиняти вікна в сонячні періоди, щоб запустити свіже повітря і зігріти стіни.

4. Виберіть відповідний метод опалення. Найчастіше, старі опалювальні прилади більш енерговитратні. Іноді заміна системи опалення може бути дорогою, але таку інвестицію можна досить швидко окупити, враховуючи збільшення вартості енергії. Дров'яні котли та печі, особливо котли на пелетах, дуже популярні, як і теплові насоси. Що стосується електрики, то найбільший інтерес зараз представляє інерційний радіатор, а також сушарка для ванної. Уникайте невеликих і дуже дорогих допоміжних обігрівачів.

5. Регулюйте температуру. Хороший спосіб заощадити гроші — адаптувати температуру до різних потреб залежно від кожної кімнати та різного часу доби. Для цього ідеально підходять інтелектуальні програмовані термостати, пульти дистанційного керування або зовнішні датчики, підключені до котла. Таким чином, ви можете легко змінювати температуру та інтенсивність нагріву та скоротити кількість відходів.

Зауважте, що доглянутий газовий котел може знизити ваше споживання на 12%, що важливо. У будь-якому випадку щорічна перевірка у професіонала є обов'язковою.

Щодо батарей, не забувайте регулярно протирати їх від пилу і нічого не ставити перед ними, щоб вони працювали на повну потужність. Ви також можете розмістити відбивач тепла відразу за ним, щоб оптимізувати використання.

Раніше ми писали, як скоротити витрати на електроенергію і при цьому не пожертвувати комфортом.

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