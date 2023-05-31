П'ять способів позбутися від бруду та стійкого неприємного запаху в туалеті

Засоби для дезінфекції унітаза - як позбутися неприємного запаху в туалеті - як швидко почистити унітаз

Бруд та наліт дуже швидко накопичується в унітазі, тому запорукою чистоти є регулярне очищення туалету. Для цього можете використати натуральні засоби, які не будуть викликати алергію та шкоди здоров'ю.

Для дезінфекції та ароматизації туалету ви можете розраховувати на те, що прості засоби, які є на кухні, нейтралізують усі неприємні запахи, а сантехніка засяє. Про це повідомляє Sante Plus.

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Лимонний сік, харчова сода, сіль і оцет стануть вашими найкращими союзниками для ретельного знежирення та дезінфекції унітаза. Вони також видаляють всі плями, камінь і вапняний наліт. Ви навіть попрощаєтеся з надокучливими запахами завдяки їхньому дезодоруючому потенціалу.

1. Миючий засіб. Цікавий трюк розкрила актриса Кортні Кокс, яка зіграла Моніку у "Друзях". Вона використовує засіб для посуду, щоб дезінфікувати свій туалет. І, мабуть, це чудово працює!

Просто вилийте пів склянки рідини для миття посуду в унітаз. Зачекайте приблизно 10-15 хвилин, перш ніж налити літр дуже гарячої води. Залиште приблизно на 30-45 хвилин.Після закінчення цього часу спустіть воду в туалеті і ви помітите ефект одразу ж.

2. Харчова сода. Великою перевагою харчової соди є те, що вона швидко розчиняється і має здатність швидко видаляти всі плями, зокрема завдяки своїм абразивним властивостям. Вона також нейтралізує неприємні запахи.

Все, що вам потрібно зробити, це поставити чашку, наповнену цим білим порошком, на полицю або над бачком унітазу. Неприємний запах зникне.

Також сипте соду в середину унітаза від жовтих плям і вапняних нальотів.Цей продукт нетоксичний, ви можете безпечно використовувати його для домашнього прибирання навіть у присутності дітей і домашніх тварин.

3. Лимон. Цей цитрусовий фрукт чудово усуває стійкі запахи та надовго освіжає ванну кімнату і туалет. Просто наріжте лимон і покладіть його в унітаз, щоб він швидко ввібрав неприємний запах і наповнив місце ніжним лимонним ароматом. Таким чином, він буде ідеальним домашнім дезодорантом для ваших туалетів (замінювати його потрібно раз на тиждень).

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4. Ефірні олії. Звертайтеся до ефірних олій на постійній основі, адже їхній аромат досить сильний, щоб зберігатися протягом тривалого часу. Це навіть набагато ефективніше звичайного освіжувача повітря.

Ви також можете капнути дві-три краплі ефірної олії в рулон туалетного паперу. Свіжий запах збережеться довше!

5. Вугілля. Виявляється, що деревне вугілля є чудовим осушувачем повітря для боротьби з надмірною вологістю у вашій ванній кімнаті. Таким чином, він буде поглинати вологу, зменшуючи утворення неприємних запахів і водночас очищаючи повітря від усіх бактерій і токсинів.

Щоб отримати від нього максимальну користь і використовувати його як освіжувач повітря у ванній кімнаті, поставте вугільний осушувач повітря на сонці.

Нагадаємо, щоб ваш унітаз був не лише чистим, а я продезинфікованим, можна час від часу використовувати побутову хімію, яка знищує мікроби та допомагає його відбілити. Якщо ви маєте алергічні реакції на різні побутові засоби, можна скористатися й "народними" способами.

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