П‘ять ранкових звичок, які шкодять здоров‘ю та продуктивності

В кожного з нас виробився ряд ранкових звичок, який ми дотримуємось щодня. Хтось бігає, а дехто – п’є каву. Та є ряд звичок, які варто виключити зі свого вранішнього розпорядку, адже вони можуть зашкодити здоров’ю та призвести до погіршення продуктивності.

Відмова від сніданку

Ми часто відмовляємось від сніданку, щоб довше поспати. В результаті не лише набираємо вагу, адже ті, хто снідає спалюють протягом дня вдвічі більше калорій. Крім того, день без сніданку не буде наповнений потрібною кількістю сил та активності, адже ранковий прийом їжі – запорука вдалого дня, а його регулярна відсутність веде до виснаження та недостатності сил.

Кава на голодний шлунок

Кава натщесерце – не найкраща ідея. Вранці організм виробляє гормон стресу-кортизол. Кофеїн збільшує його вміст і може призвести до запальних процесів і серцево-судинних захворювань.

Телефон відразу після пробудження

Величезна кількість людей бере до рук телефон, як тільки відкриють очі. Пам’ятайте, що якщо робити це одразу пробудження, це призведе до втрати мотивації і погіршення настрою. Перевіряйте пошту після сніданку та зборів на роботу.

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Збори в темноті

Така звичка не дає організму прокинутися, відповдіно ви будете виглядати невиспаним і втомленим. Тому, збираючись, включіть світло чи відкрийте штори.

Ранок без зарядки або розминки

Ранкова фізична активність бадьорить та дозволяє швидше прокинутися.

Нагадаємо, ми вже писали, чим снідати зранку та чого не варто вживати натщесерце.

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