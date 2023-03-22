П'ять речей, які не можна дарувати чоловіку

Що не можна дарувати чоловіку

Робити подарунки приємно, але не всі речі приносять вдачу та щастя. Деякі предмети можуть навіть накликати справжню біду для нового господаря.

Тому, обираючи подарунок для чоловіка, хлопця, батька, брати чи просто знайомого, треба бути особливо обережним. UAportal розповідає, що не можна дарувати у таких випадках.

Читайте також: Відштовхнете щастя та гроші – що не можна дарувати на день народження

Що не можна дарувати чоловікові

1. Шкарпетки. Такі речі краще не обирати на подарунок. Забобонні люди кажуть, що, якщо подарувати чоловіку шкарпетки, то дружина може втратити його. Як тільки він одягне їх, то покине будинок. Тому таким подарунком можна навіть образити господарів дому.

2. Колольно-різальні предмети. У народі кажуть, що предмети з гострою поверхнею приваблюють нечисту силу. Так ви накличете у чужу родину сварки, конфлікти, біди й негаразди.

3. Книги. Такий подарунок можна робити тільки неодруженому другу. Якщо ж книгу подарувати коханій людині, то це може привести до конфлікту в родині та сварок.

Читайте також: Зіпсуєте життя молодим – 10 подарунків, які не можна дарувати на весілля

4. Краватка і пояс. Старші люди говорять, що ці речі прив'язують власника до дарувальника. Такі подарунки можна здійснювати тільки дуже близьким людям.

5. Носові хустки. Цей предмет гігієни може накликати прикрості для чоловіка.

Раніше UAportal писали про те, чому не можна дарувати квіти в горщику, а також про прикмети та забобони, пов'язані з приходом гостей.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!