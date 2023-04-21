П’ятдесят могил: в центрі Парижа знайшли древній некрополь 2 століття нашої ери.

Париж – місто, яке завжди асоціювалось з таємницями та моторошними розповідями. Історія Європи взагалі має багато страшних сторінок у своїй історій: від масових поховань у Словаччині до чумних ям у Лондоні. Тепер історія Парижа доповнилася ще одніє похмурою сторінкою – стародавнім некрополем із п’ятдесятьма похованнями. Паризький некрополь 2 століття н. е. і відкриває секрети похоронних обрядів племені паризійців.

Про це пише IFLScience.

Ще з 1800-х років науковці знали, що в Парижі є частина некрополя. Але зараз вони знайшли рідкісну його ділянку, яка проливає світло на вірування, обряди та ритуали древніх жителів Лютеції. Знахідку виявили зовсім близько до території вокзалу Порт-Рояль, що робить її ще більш моторошною.

Древнє місто Лютеція було дуже розвиненим та добре укріпленим: мало акведуки, лазн та амфітеатр. Його кладовище було величезним та займало майже чотири гектари.

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Під час березневих розкопок археологи знайшли поховальні предмети, скляний та керамічний посуд, монети, які зазвичай клали померлим у рот.

Паризійці робили однотипні могили. Взуття клали біля ніг, або поряд. Розкопки дають змогу зрозуміти, яким було їхнє життя та здоров'я завдяки аналізу ДНК.

Ця знахідка додає Парижу ще більше готичності та похмурості. Розкопки тривають. Можливо, ще багато цікавого ховається під вулицями Парижа.

Нагадаємо, у Бельгії виявили давнє кладовище.

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