П'ятеро двохсотих: бійці ССО на Бахмутському напрямку знищили групу противника

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували групу російських окупантів на Бахмутському напрямку (Донецька область). Було знищено п'ятьох російських інтервентів.

Відео роботи наших бійців опублікували на Фейсбук-сторінці Командування ССО. Зазначається, що під час ведення розвідки на Бахмутському напрямку оператори ССО України помітили рух ворога та вдало відпрацювали по противнику.

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"Вашій увазі – результат роботи групи спеціального призначення ССО України на Бахмутському напрямку. Додому ніколи не повернуться п’ятеро російських окупантів. Майбутній "вантаж-200" виявили оператори Сил спеціальних операцій під час проведення спеціальної розвідки. Групу противника знищили швидко", – йдеться у повідомленні.

Раніше воїни зі 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ поблизу Бахмута відбили ворожий наступ та змогли взяти у полон п'ятьох російських інтервентів. Зокрема, серед полонених опинився росіянин, що має українське коріння. Свою появу на війні він пояснив тим, що "матір росіянка".

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