Палала ворожа техніка й окупанти: з'явилось чергове відео знищення ворога з дрона

Оператори дронів поблизу Вугледара зняли на відео знищення кількох одиниць ворожої техніки. У кадр потрапив й охоплений полум'ям російський солдат, що намагався втекти якомога далі від підбитого танка.

Відео знищення ворожої техніки та російських солдатів з'явилося у мережі. "Невдала спроба російського наступу в районі Вугледару", – прокоментував ці кадри автор публікації.

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На кадрах можна помітити, як поблизу ворожої техніки, по якій відпрацювала українська артилерія, бігає російський солдат, одяг на ньому загорівся. Голос за кадром коментує: "біжить, горить…". Потім камера дрона зняла ворожі танки, з яких іде дим. Один з них якийсь час рухається, а потім вибухає.

Додамо, окупанти поступово знищують селище Вугледар, розташоване у Волноваському районі на Донеччині. Вже кілька діб поспіль російські бойовики штурмують місто, яке знаходиться на підступах до Курахового, зокрема, й важкими вогнеметними системами ТОС-1А "Солнцепьок".

Кадри ворожих обстрілів з'явилися у мережі. На відео видно майже вщент розбомблені багатоповерхівки міста, з яких валить дим. Раз по раз видніються спалахи від вибухів, все місто окутане димом.

Раніше львівські десантники показали успішну ліквідацію техніки супротивника разом з особовим складом зі "Стугни".

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