Робота є - фахівців немає: МОН назвало, які спеціалісти сьогодні на вагу золота в Україні

В Україні фіксується серйозний дефіцит кадрів – найбільший попит роботодавці мають на лікарів, інженерів, педагогів і реабілітологів. Ці професії офіційно визнані дефіцитними, тож держава стимулює молодь обирати саме ці освітні напрями.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі для "Українського радіо". Насамперед йдеться про спеціальності у сферах медицини та освіти, які визнано надзвичайно важливими для підтримки стабільності в суспільстві.

До найбільш потрібних наразі професій належать:

медичні працівники різного профілю – терапевти, хірурги, педіатри, анестезіологи;

фахівці з реабілітації та фізіотерапії, що допомагають відновлювати здоров’я як військовим, так і цивільному населенню;

психологи – попит на них зростає на тлі посиленого запиту на ментальну підтримку;

педагоги та вчителі всіх рівнів освіти, зокрема й для дитячих садків.

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За словами Михайла Винницького, попри високі вимоги до вступу та складність навчання, саме ці професії є фундаментом стабільної роботи країни в умовах війни та в процесі її відновлення після завершення бойових дій.

До другої групи критично важливих спеціальностей входять інженерно-технічні напрями, які мають безпосередній вплив на фізичну реконструкцію держави. Серед них:

будівництво й архітектура – ключові для відновлення знищених населених пунктів;

енергетичні спеціальності, що мають вирішальне значення для захисту та розвитку критичної інфраструктури;

механічна інженерія, транспортна інженерія, фахівці з БПЛА та авіації – актуальні як для цивільного сектору, так і для оборони.

Міністерство освіти вже вживає заходів для збільшення кількості бюджетних місць за цими напрямами, а також пропонує гранти для студентів на контракті. Ці кроки спрямовані на формування потужного кадрового ресурсу для післявоєнної відбудови країни.

Урядові експерти занепокоєні тривожною тенденцією – дедалі менше вступників цікавляться фундаментальними науками, такими як фізика, хімія, біологія, геодезія та екологія. Попри їхнє ключове значення для наукового поступу, освітньої сфери та ефективного державного управління, ці спеціальності залишаються поза увагою більшості абітурієнтів.

"Молодь віддає перевагу модним, але вже перенасиченим спеціальностям, ігноруючи реальні запити країни", –зазначає Михайло Винницький. У МОН закликають вступників ухвалювати обґрунтовані рішення, орієнтуючись на стратегічні потреби України.

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