Працюючі пенсіонери мають право на доплати до пенсії у 2025 році: як отримати

Близько 25% українців продовжують працювати після виходу на пенсію. Тому важливо розуміти, які додаткові виплати доступні для тих, хто працює після досягнення пенсійного віку.

Трудова діяльність надає українським пенсіонерам переваги, даючи можливість отримувати доплати до пенсії під час щорічної індексації. Про це пише "24 Канал" з посиланням на ПФУ.

Перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють, здійснюється у таких випадках:

для осіб, які мають мінімум 24 місяці страхового стажу з моменту призначення пенсії або останньої індексації виплат;

для тих, хто має менше ніж 24 місяці стажу, але подав заяву на нарахування додаткового стажу.

Якщо особа має 24 місяці стажу, обирають найбільш вигідний спосіб індексації — з урахуванням додаткового стажу або стажу та заробітної плати, отриманих після призначення або попереднього перерахунку пенсії.

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Як пацючим пенсіонерам отримати перерахунок пенсії

Пенсіонер може подати заяву до органів ПФУ для перерахунку, якщо він набув потрібний страховий стаж після лютого 2025 року, з урахуванням додаткового стажу.

Для цього потрібно надати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер платника податків (ідентифікаційний код);

довідку з місця роботи;

довідку про заробітну плату (якщо необхідно).

Зазначимо, що зазвичай пенсії для працюючих пенсіонерів перераховуються автоматично, з урахуванням даних Пенсійного фонду.

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Які пенсії не підлягають індексації

Однак деякі пенсії не підлягають перерахунку в 2025 році. До них відносяться:

пенсії, які були перераховані після 1 квітня 2023 року за зверненнями особи з урахуванням додаткового стажу, а також стажу та заробітної плати після призначення чи попереднього перерахунку;

виплати для осіб, які після 1 квітня 2023 року змінювали тип пенсії;

пенсії за вислугу років до досягнення пенсійного віку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні зросте мінімальна пенсія.

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