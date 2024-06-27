Працюють FPV: легіонери ГУР знищили окупантів на Харківщині (відео)

На півночі Харківської області легіонери Головного управління розвідки Міністерства оборони України нищать Збройні сили Російської Федерації. Зокрема, це вдається робити за допомогою fpv-дронів.

Про це повідомили в пресслужбі ГУР в Telegram. На Харківському напрямку працюють бійці групи "Астра".

Легіонери ГУР нищать загарбників на Харківщині, йдеться у повідомленні.

У ГУР зауважили, що ліквідовують російських окупантів воїни групи "Астра" Міжнародного легіону ГУР МО України. Проте вони не лише знищують противника за допомогою безпілотних літальних апаратів, але й проводять розвідку та успішно тримають свої позиції.

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А ще — неприховано радіють, коли вогневе ураження – точно у ворожу ціль! Слава Україні, додали в повідомленні ГУР.

У пресслужбі опублікували ролик, у якому показали, як на різних ділянках військові успішно атакували російських окупантів. У результаті вдалих атак ворог зазнав втрат.

Нагадаємо, на росії було знищено склад "шахедів" та ліквідовано інструкторів з використання БПЛА.

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