Рада не змогла відкликати Бойка з комітету: хто з депутатів не голосував

Верховна Рада України не змогла відкликати Юрія Бойка, голову депутатської групи "Платформа за життя та мир", із парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для ухвалення рішення не вистачило голосів: "за" проголосували лише 217 депутатів із 226 необхідних.

Як повідомив депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, голоси розподілилися наступним чином: "Слуга народу" – 166 голосів, "Європейська солідарність" – 17, "Голос" – 12, "Батьківщина" – 7, "За майбутнє" – 4, "Довіра" – 4, позафракційні депутати – 7.

Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak

Натомість представники "Платформи за життя та мир" та групи "Відновлення України" утрималися від голосування.

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Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak

Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak Депутати провалили голосування за відкликання Бойка. Джерело: t.me/yzheleznyak

Зазначається, що частина депутатів від "Слуги народу" під час розгляду цього питання покинула сесійну залу. Це підірвало шанси на ухвалення рішення.

Чому "Слуга народу" не голосувала за "звільнення" Бойка

Голова фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді України Давид Арахамія у своєму Телеграм-каналі повідомив, що постанову щодо виключення Юрія Бойка з Комітету з питань прав людини ініціював депутат-слуга Олександр Аліксійчук.

"Для позитивного рішення не вистачило 9 голосів. За дивним збігом обставин не голосували якраз ті, хто найдужче кричали про "зраду"", – написав він.

Щодо "Слуг народу", які дали 166 голосів, Арахамія звернув увагу, що проголосували "71,2% від складу фракції".

"Тепер Юрій Бойко знає, кому має бути вдячний за провал голосування. А ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування", – запевнив керівник "слуг" у Раді.

Нагадаємо, 15 грудня Юрій Бойко оприлюднив заяву з проросійськими тезами, звинувачуючи українську владу у "забороні говорити рідною мовою" та "радикалізмі". Після резонансу Бойко був викликаний на допит до Служби безпеки України. 17 грудня він заявив, що визнає свої помилки, перепросив перед українцями та назвав президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Напередодні голосування у парламенті відбулося закрите засідання за участі т.в.о. генерального прокурора Олексія Хоменка та очільника СБУ Василя Малюка. Вони не виступали публічно, проте провели консультації з керівниками фракцій і груп.

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