Ракетна атака на Україну: у Львові пошкоджено будинки і школи, серед загиблих - діти, у Кривому Розі - влучання у готель (фото, відео)
4 вересня ворог здійснив атаку на Львів, в результаті чого в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа, 19 людей постраждали. Дві школи було пошкоджено дві школи, вибито багато вікон в центральній частині міста.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий у Telegram
За його словами, всі профільні служби виїхали на місце.
Мер Львова Андрій Садовий написав, що є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу.
"Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні "Арніки" та 17 школи залишаються вдома. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. Інформація про постраждалих уточнюється."
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О 6.44 Садовий повідомив, що вже відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки на Львів.
Серед них 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу.
О 7:12 Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 38, семеро людей загинуло, серед них діти - дівчата 14 та 9 років.
"Двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан", – написав мер.
Влада змушена на деякий час перекрити для проїзду кілька вулиць у Львові. Зокрема буде обмежений рух на Скнилівському мості та на вулиці Коновальця."Трамвай № 2 курсуватиме поки на вокзал. Автобуси 52, 92, 21, 84 курсують по зміненому маршруту – по вул. Збиральній", – підсумував Садовий.
До лікарень Першого медоб’єднання Львова каретами швидкої медичної допомоги доправили 35 пацієнтів. Усі вони – з місць масованих ранкових ракетних ударів по Львову.
Лікарня Святого Луки – 18 пацієнтів. Лікарня Святого Пантелеймона – 14 пацієнтів. Лікарня Святого Миколая – троє діток.
Розгорнуті операційні. Працюють травматологічні медичні бригади. Просто зараз у 6 операційних рятують життя критичних пацієнтів. Характер травм – вибухові осколкові поранення тулуба, органів грудної клітки, кінцівок та обличчя. Також поранення внутрішніх органів, травми легень та судин.
Також, 4 вересня росіяни вдарили по готелю у Кривому Розі, внаслідок чого було поранено 5 людей, серед них — 10-річна дівчинка. На місці працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.
Про це повідомляє ОВА Кривого Рогу.
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