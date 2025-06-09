'Розраховуємо на повну реалізацію домовленостей щодо гуманітарних питань' - Зеленський повідомив про початок обміну військовополоненими (фото)

Президент України Володимир Зеленський оголосив про початок нового етапу обміну військовополоненими, який відбуватиметься у кілька фаз протягом найближчих днів. Сьогодні на Батьківщину вже повернулася перша група звільнених захисників — переважно молодь до 25 років.

Про це повідомили в telegram Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За словами президента, нинішній обмін стосується передусім найвразливіших категорій — поранених, важкопоранених і молодих військових. Перемовини, за його словами, є складними й тривають майже щодня, однак українська сторона сподівається на повне виконання гуманітарних домовленостей, досягнутих під час зустрічі в Стамбулі.

Серед звільнених — оборонці Маріуполя, які провели понад три роки в російському полоні. Також додому повернулися військовослужбовці різних родів військ: Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Усі звільнені належать до рядового та сержантського складу.

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Координаційний штаб зазначає, що це лише перший етап великого обміну, який охоплює певні категорії військовополонених: молодь до 25 років, важкопоранених і тяжкохворих. Паралельно триває робота з повернення тіл загиблих українських військових.

Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більшість повернутих сьогодні українців — це молоді люди, народжені у 2000-х роках. Багато хто з них перебував у полоні ще з 2022 року, а дехто потрапив у неволю в перші дні повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, ми вже писали, на які види матеріальної допомоги мають право рідні військовополонених.

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