Рослини-сидерати: Чим засіяти город, щоб не було бур'янів

Боротьба з бур'янами на городі завжди була актуальною проблемою для садівників та городників. Однак, існує екологічно безпечний і природний спосіб позбавлення городу від бур'янів – це використання сидератів. Сидерати – це рослини, які висіваються з метою покриття ґрунту та конкуренції з бур'янами, а також для підвищення родючості ґрунту.

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Однією з основних переваг цього методу є те, що він допомагає уникнути використання хімічних гербіцидів, які можуть бути шкідливими для навколишнього середовища і здоров'я людей. Давайте розглянемо кілька видів сидератів, які можна використовувати для засіву городу та боротьби з бур'янами.

1. Горох

Горох – це один із найпопулярніших сидератів, який допомагає боротися з бур'янами. Він росте швидко і має густу рослинність, яка конкурує з бур'янами за простір і ресурси. Горох також вносить азот у ґрунт, що покращує його родючість. Після того як горох виросте, його можна просто обрізати і залишити на городі як мульчу, що також допоможе утримувати бур'яни подалі.

2. Гірчиця

Гірчиця – це ще один ефективний сидерат для боротьби з бур'янами. Ростучи швидко, гірчиця здатна пригнічувати розвиток бур'янів завдяки своєму густому зеленому покриву. Крім того, коріння гірчиці виділяє речовини, які можуть гальмувати ріст бур'янів і навіть позбавляти їх життєвої сили. Гірчицю можна висівати весною або восени, і вона добре росте при різних умовах.

3. Вика

Вика – це інший варіант сидерату, який може бути корисним для городників. Вона росте швидко і допомагає покрити ґрунт, що заважає росту бур'янів. Вика також додає азот до ґрунту і покращує його структуру. Після цвітіння вики, її можна обрізати і використовувати як мульчу або компост, або просто дозволити їй розпадатися на городі.

4. Весняні жита

Весняні жита – це ще один сидерат, який може допомогти в боротьбі з бур'янами. Вони мають сильну кореневу систему, яка утворює густу рослинність, заважаючи бур'янам рости. Жито також додає органічний матеріал до ґрунту, збагачуючи його. Цей сидерат може бути висіяний восени або навесні, і він добре переносить холодні погодні умови.

5. Ріпак олійний

Ріпак олійний – це сидерат, який може бути корисним для боротьби з бур'янами, особливо на важких ґрунтах. Він також росте швидко і має густу рослинність, яка покриває ґрунт і заважає бур'янам. Ріпак олійний має велику кількість органічного матеріалу, який може бути використаний для покращення родючості ґрунту.

Обираючи сидерати для свого городу, ви можете враховувати конкретні потреби вашого ґрунту і культур, які ви плануєте вирощувати. Сидерати є ефективним і екологічно безпечним способом боротьби з бур'янами та покращення родючості ґрунту, і вони можуть стати важливою частиною вашої стратегії органічного сільськогосподарського виробництва.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них можуть привабити тарганів.

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