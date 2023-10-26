Розгадана таємниця 'русалки з Фіджі': істота є мутантом риби, мавпи та рептилії (фото)

Науковці провели ретельне дослідження мумії русалки з Фіджі, знайденої американським моряком 1906 року у Японії. Вони заявили, що вона є мутантом риби, мавпи та рептилії.

Як повідомляє Daily Mail, всесвітньо відому загадкову мумію дослідили на КТ та провели рентген. "Це тварина-Франкенштейн зліплена з трьох різних видів", — заявив радіолог Університету Північного Кентуккі (США) Джозеф Кресс, який проводив дослідження.

Читайте також: В Іспанії знайшли унікальне взуття, яке носили римляни 2000 років тому (фото)

Ця русалка має скривлене обличчя, дині зуби, величезні кігті. Її нижня частина нагадує риб'ячий хвіст, а голова вкрита сивим волоссям.

Джозеф Кресс зауважив: "Вона має голову й тулуб мавпи, руки схожі на лапи амфібії, майже як в алігатора, крокодила чи якоїсь ящірки. І ще є той хвіст риби — знову невідомий вид".

Він додав, що ця істота була "виліплена, майже Франкенштейн".

Дослідники вважають, що вік істоти може сягати понад 150 років. Їм потрібно провести ще кілька досліджень, аби з'ясувати, чи це справжня істота, чи штучно виготовлена.

Дані будуть надіслані експертам із зоопарку Цинциннаті та акваріуму Ньюпорта, щоб визначити, які істоти (якщо такі були) були об’єднані, аби утворити цю русалку.

Нагадаємо, у самій Японії деякі легенди розповідають, що русалки дарують безсмертя тому, хто скуштує їхнє м’ясо. В одному храмі в Асакучі навіть поклонялися русалці Фіджі, хоча згодом виявилося, що вона була виготовлена ​​з тканини, паперу та бавовни, прикрашена риб’ячою лускою та шерстю тварин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!