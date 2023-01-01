Розвідка з'ясувала, скільки ще потужних ударів росія здатна завдати по Україні

російська федерація вимушена змінити тактику масованих обстрілів України. Це сталося, зокрема, через те, що на росії є нестача для виробництва нових ракет.

Про це, як повідомляє пресслужба ГУР, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни починають відчувати дію антиросійських санкцій.

"Ми бачимо вплив економічних санкцій на російську федерацію. Вони намагаються обійти санкції, завезти комплектуючі, але це не так просто зробити", – сказав він. Скібіцький додав, що наразі росія вже відчуває нестачу балістичних ракет "Іскандер", відчутна й нестача "Калібрів" та крилатих ракет повітряного базування, таких як Х-101, Х-555.

У розвідці вважають, що росіяни здатні завдати по Україні ще 2-3 потужних удари з високоточного озброєння.

Проте, зауважив представник розвідки, виробництво ракет на росії не припиняється. Про це свідчать, зокрема, ті уламки ракет, які російські інтервенти запускають по мирних містах та селах України. Зокрема, були виявлені уламки боєприпасів, виготовлених наприкінці 2022 року.

"Значить, вони виробляються і зразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших об'єктів", – пояснив Скібіцький.

За його словами, терористи з рф починають комбінувати боєприпаси для атак по Україні. Також вони змінюють тактику обстрілів, використовуючи для цього іранські беспілотники та старі ракети, а також – високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

За даними ГУР, на росії відчутним став й дефіцит РСЗВ та артилерійських снарядів калібрів 122 мм, 152 мм.

Головне управління розвідки дізналося, що цей дефіцит росія покриває завдяки поставкам з інших країн, зокрема з білорусі.

Нагадаємо, росія могла накопичити технології та мікрочіпи для створення високоточних ракет за кілька років до повномасштабного вторгнення. На ці дії рф могла піти через запроваджені проти неї санкції.

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