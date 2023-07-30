Рідкісну срібну монету, якою платили податки у Єрусалимському Храмі, знайшли у пустелі (фото)

Рідкісну старовинну монету, датовану часом Першого єврейського повстання проти Римської імперії, знайшли в Юдейській пустелі.

Як повідомляє Israel Antiquities Authority, дослідники знайшли срібну монету в пів шекеля, якій близько 2000 років. Монета була знайдена в природному заповіднику Ейн-Геді, який розташований в Ізраїлі на західному березі Мертвого моря.

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Срібна монета датована першим роком Першого єврейського повстання проти Римської імперії.

"Під час нещодавньої роботи інспектори IAA натрапили на монету на землі біля входу в печеру в районі Ейн-Геді. Монета була викарбувана в Єрусалимі й датована 66/67 рр нашої ери, приблизно під час Першого єврейського повстання. Повстання, яке тривало між 66 і 70 роками нашої ери, було повстанням євреїв проти римського панування на стародавній території Юдеї", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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