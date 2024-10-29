Реформа МСЕК: що буде з пенсіями по інвалідності: відповідь Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики спростовує дезінформацію щодо реформи системи соціальної підтримки осіб з інвалідністю та роботи МСЕК, яка активно поширюється в соціальних мережах.

Відомство наголошує: усі законні виплати пенсій по інвалідності будуть збережені в повному обсязі, незалежно від змін у роботі МСЕК чи реформування системи. Жодне скорочення виплат для громадян, які отримують їх на законних підставах, не планується. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

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Головна мета реформи – вдосконалення системи соціальної підтримки людей з інвалідністю. Зокрема, передбачається:

прискорення процесу призначення допомоги

зменшення бюрократичного навантаження

підвищення прозорості та зручності системи для громадян

Міністерство закликає не піддаватися паніці та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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