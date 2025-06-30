Реєстрація собак у Києві: як це зробити та для чого

У Києві обов’язкова реєстрація собак діє ще з 2007 року, проте лише з 2025 року оформити її стало можливо через ЦНАПи. Власники тепер можуть внести свого улюбленця до міського реєстру та отримати спеціальний жетон із QR-кодом.

Для чого потрібна реєстрація

Реєстрація спрямована на створення ефективного механізму обліку домашніх тварин, підвищення безпеки в місті та контроль за безвідповідальними власниками. QR-жетон допомагає швидко знайти господаря у разі, якщо собака загубиться або потрапить до притулку. Про це пише РБК.

За словами комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини", достовірна статистика щодо кількості тварин дозволить планувати міську інфраструктуру та дотримуватися ветеринарно-санітарних норм.

Реєстрація є обов’язковою для всіх собак, які мешкають у Києві понад 30 днів, незалежно від типу житла — багатоквартирного будинку чи приватного сектора.

Як зареєструвати собаку

З 12 травня 2025 року реєстрацію можна пройти у будь-якому столичному ЦНАПі. Послуга коштує 210 гривень. Для цього потрібно надати:

паспорт та ідентифікаційний код власника;

ветеринарний паспорт тварини (за наявності);

підтвердження наявності мікрочипа;

заповнену форму №1 (видається у ЦНАПі);

квитанцію про оплату.

Після оформлення тварина отримує унікальний реєстраційний номер, а власник — посвідчення, яке підтверджує право власності. Якщо собака вже зареєстрована, повторно проходити процедуру не потрібно. У разі смерті тварини, її слід зняти з обліку.

За перші три тижні нової процедури в ЦНАПах Києва зареєстрували понад 1400 собак.

Чим відрізняються чип, QR-жетон і реєстрація

Чип — це мікроскопічний пристрій, який імплантується під шкіру тварини. Він зчитується спеціальними сканерами у ветклініках і містить код для ідентифікації тварини у базі.

— це мікроскопічний пристрій, який імплантується під шкіру тварини. Він зчитується спеціальними сканерами у ветклініках і містить код для ідентифікації тварини у базі. Реєстрація — офіційне внесення даних про тварину та її власника до міського реєстру. Для цього потрібно звернутись до ЦНАПу або ветеринарного підприємства.

— офіційне внесення даних про тварину та її власника до міського реєстру. Для цього потрібно звернутись до ЦНАПу або ветеринарного підприємства. QR-жетон — бирка з QR-кодом, яку кріплять до нашийника. Код веде до онлайн-профілю тварини, де можна побачити контактні дані власника (якщо він дозволив це у налаштуваннях). Жетон можна просканувати звичайним смартфоном.

QR-жетон служить підтвердженням того, що тварина офіційно зареєстрована.

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Що буде, якщо не зареєструвати собаку

Хоча чіткі терміни для реєстрації не визначені, собака, що живе у Києві понад 30 днів, має бути зареєстрована. У разі порушення власника можуть попередити або оштрафувати:

звичайний штраф — від 170 до 340 грн;

для посадових осіб — від 340 до 850 грн;

у разі, якщо собака травмує людину — штраф від 1700 до 3400 грн або навіть конфіскація тварини.

Рейди з перевірками проводяться у парках, скверах та зонах відпочинку спільно з Нацполіцією. Проте поки що поліція не коментує, чи накладаються штрафи фактично.

Чутки про те, що наявність зареєстрованої собаки вплине на нарахування комунальних платежів, не підтвердились. Офіційно тварини не впливають на розмір "комуналки".

Єдиний державний реєстр тварин

У 2024 році в Україні стартував перший етап створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин. Це централізована цифрова система, яка фіксуватиме дані про собак, котів та інших тварин: ім’я, опис, щеплення, дані власника.

Система базується на технології "Дія.Engine" і покликана спростити ідентифікацію загублених тварин, оформлення документів та контроль за епізоотичною ситуацією. У майбутньому в "Дії" має з’явитись електронний паспорт тварини.

Ветеринарні клініки — як приватні, так і державні — вже підключені до системи й вносять дані до реєстру. Згодом до платформи підключать також ліцензованих ветеринарів. Самостійно власники змінювати дані не зможуть — для цього потрібно буде звертатися до фахівця.

Нагадаємо, ми вже писали, чи мають право українці зайти в магазин з твариною і за що можуть оштрафувати.