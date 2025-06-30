Регистрация собак в Киеве: как это сделать и зачем

В Киеве обязательная регистрация собак действует еще с 2007 года, однако только с 2025 года оформить ее стало возможно через ЦНАП. Владельцы теперь могут внести любимца в городской реестр и получить специальный жетон с QR-кодом.

Для чего нужна регистрация

Регистрация направлена на создание эффективного механизма учета домашних животных, повышение безопасности в городе и контроль безответственных владельцев. QR-жетон помогает быстро найти хозяина в случае, если собака потеряется или попадет в приют. Об этом пишет РБК.

По словам коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины", достоверная статистика по количеству животных позволит планировать городскую инфраструктуру и соблюдать ветеринарно-санитарные нормы.

Регистрация обязательна для всех собак, проживающих в Киеве более 30 дней, независимо от типа жилья — многоквартирного дома или частного сектора.

Как зарегистрировать собаку

С 12 мая 2025 регистрацию можно пройти в любом столичном ЦНАПе. Услуга стоит 210 гривен. Для этого нужно предоставить:

паспорт и идентификационный код владельца;

ветеринарный паспорт животного (при наличии);

подтверждение наличия микрочипа;

заполненную форму №1 (выдается в ЦНАПе);

квитанцию об оплате.

После оформления животное получает уникальный регистрационный номер, а владелец – удостоверение, подтверждающее право собственности. Если собака уже зарегистрирована, то повторно проходить процедуру не нужно. В случае смерти животного ее следует снять с учета.

За первые три недели новой процедуры в ЦНАПах Киева зарегистрировали более 1400 собак.

Чем отличаются чип, QR-жетон и регистрация

Чип – это микроскопическое устройство, которое имплантируется под кожу животного. Он считывается специальными сканерами в ветклиниках и содержит код для идентификации животных в базе.

– это микроскопическое устройство, которое имплантируется под кожу животного. Он считывается специальными сканерами в ветклиниках и содержит код для идентификации животных в базе. Регистрация — официальное внесение данных о животном и его владельце в городской реестр. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или ветеринарное предприятие.

— официальное внесение данных о животном и его владельце в городской реестр. Для этого нужно обратиться в ЦНАП или ветеринарное предприятие. QR-жетон – бирка с QR-кодом, которую крепят к ошейнику. Код ведет к онлайн-профилю животного, где можно увидеть контактные данные владельца (если он разрешил это в настройках). Жетон можно просканировать обычным смартфоном.

QR-жетон служит подтверждением того, что животное официально зарегистрировано.

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Что будет, если не зарегистрировать собаку

Хотя четкие сроки для регистрации не определены, собака, живущая в Киеве более 30 дней, должна быть зарегистрирована. В случае нарушения владельца могут предупредить или оштрафовать:

обычный штраф - от 170 до 340 грн;

для должностных лиц – от 340 до 850 грн;

в случае, если собака травмирует человека – штраф от 1700 до 3400 грн или даже конфискация животного.

Рейды с проверками производятся в парках, скверах и зонах отдыха совместно с Нацполицией. Однако пока полиция не комментирует, налагаются ли штрафы фактически.

Слухи о том, что наличие зарегистрированной собаки повлияет на начисление коммунальных платежей, не подтвердились. Официально животные не влияют на размер "коммуналки".

Единый государственный реестр животных

В 2024 году в Украине стартовал первый этап создания Единого государственного реестра домашних животных. Это централизованная цифровая система, которая будет фиксировать данные о собаках, котах и других животных: имя, описание, прививка, данные владельца.

Система базируется на технологии "Дія.Engine" и призвана упростить идентификацию потерянных животных, оформление документов и контроль за эпизоотической ситуацией. В будущем у "Действия" должен появиться электронный паспорт животного.

Ветеринарные клиники – как частные, так и государственные – уже подключены к системе и вносят данные в реестр. В дальнейшем к платформе подключат также лицензированных ветеринаров. Самостоятельно владельцы изменять данные не смогут – для этого нужно будет обращаться к специалисту.

Напомним, мы уже писали, имеют ли право украинцы зайти в магазин с животным и за что могут оштрафовать.