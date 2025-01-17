Рекордні суми на тлі дефіциту кадрів: у кого з українських фахівців різко підвищились зарплати

В Україні середня заробітна плата за рік збільшилась на 22% і сягнула 22,5 тисячі гривень. Однак для окремих професій спостерігалось ще суттєвіше зростання оплати праці. Зокрема, це стосується медичних директорів, теплотехніків, експертів з кредитування тощо.

Як свідчать дані статистики work.ua, найбільш затребуваною професією залишається продавець-консультант із середньою зарплатою 19 тисяч гривень. На другій позиції знаходиться менеджер із продажу, який у середньому заробляє 30 тисяч гривень, а на третій – водій із зарплатою 29 тисяч гривень. Головним фактором підвищення заробітної плати є нестача робочих кадрів. Про це пише OBOZ.UA.

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У яких фахівців найбільше зросли зарплати:

Управляючий нерухомістю – 70 000 грн (+69%)

Медичний директор – 45 000 грн (+64%)

Теплотехнік – 36 500 грн (+62%)

Кредитний експерт – 23 500 грн (+57%)

Інструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Керівник мережі магазинів – 31 000 грн (+55%)

Водій-інструктор – 35 000 грн (+52%)

Працівник лінії роздачі – 21 000 грн (+52%)

Організатор – 17 500 грн (+52%)

Завгосп – 24 000 грн (+45%)

Раніше ми розповідали, що на ринку праці катастрофічний дефіцит кадрів, яких спеціалістів не вистачає і чому.

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