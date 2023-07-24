Ремонт Tesla: заміна якої деталі обійдеться в половину вартості авто

Tesla – електромобіль, який заощаджує ваші кошти на придбання палива. Проте заміна однієї деталі на автомобілі може коштувати, як половина авто.

Про це повідомило видання Insider. Зазначили, що мова йде про заміну акумулятора в електромобілі.

Акумулятори розряджаються з різною швидкістю, що залежить від ряду факторів: як заряджався автомобіль, у якому середовищі перебував. Загалом заміна батареї на Tesla може коштувати від 5 до 20 тисяч доларів.

Проте акумуляторні батареї Tesla розроблені таким чином, щоб вони працювали якнайдовше. Зокрема, виробник дає гарантію на акумулятори протягом 8 років або до 240 тисяч кілометрів, залежно від того, що настане раніше. Тоді як в США Tesla здають на брухт після 320 тисяч кілометрів пробігу, а в Європі після 240 тисяч кілометрів.

Своєю чергою виробник Tesla покращує батареї. Зокрема, у 2020 році представили новий акумулятор 4680, який може у п'ять разів більше зберігати енергії, ніж попередні покоління. Це стало можливим завдяки більш щільній конструкції та покращеній хімії. Також ці батареї дешевші у виробництві.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року у провінції Гуандун на півдні Китаю водій Tesla паркував Model-Y. В той час автомобіль раптово втратив контроль та виїхав на високій швидкості на проїжджу частину. В результаті електрокар проїхав два кілометри, збив два мотоцикли та два велосипеди. Жахлива ДТП призвела до загибелі людей.

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