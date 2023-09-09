Рецепт швидкої грибної підливки по-закарпатськи за 30 хвилин

Ця грибна підлива за рецептом від Shuba є універсальною закускою,яка смакуватиме до основної страви або самостійно.

Інгредієнти:

Цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.

Часник, зубчики – 1 шт.

Олія соняшникова рафінована – 2 ст. л.

Масло вершкове 73% – 1 ст. л.

Печериці – 680 г

Вода – 400 мл

Сметана 30% – 200 мл

Сушений чебрець – 0.5 ч. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Цибулю і часник дрібно наріжте. Гриби наріжте довільними шматками.

2. На сковороді розігрійте олію і вершкове масло, додайте цибулю та готуйте до м’якості 1-2 хвилини.

3. Додайте часник і готуйте ще пів хвилини. Додайте гриби, посоліть та приправте перцем, перемішайте. Готуйте на середньому вогні до випаровування грибного соку.

4. Гриби посипте борошном і перемішайте. Готуйте до розчинення борошна. Частинами влийте воду, близько 400 мл. Варіть підливу впродовж 2 хвилин.

5. Додайте сметану, розмішайте. Коли підлива закипить, скуштуйте й доведіть до смаку сіллю й перцем. Додайте сухий чебрець, перемішайте.

6. Вимкніть вогонь, накрийте кришкою і залиште настоюватись мінімум 5 хвилин.

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