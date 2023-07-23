Рецепт домашнього малинового зефіру за 5 хвилин

Це дуже простий і смачний літній десерт, який сподобається і дітям, і дорослим.

Інгредієнти:

Малина –300 г

Цукор – 750 г

Агар-агар – 10 г

Яєчний білок – 1 шт.

Вода – 180 мл

Цукрова пудра – 150 г

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Спосіб приготування:

1. Замочіть у холодній воді агар-агар згідно з інструкцією. Малину протріть через сито, підігрійте, додайте 250 г цукру і розмішайте, залиште на 30 хвилин.

2. До цукру додайте агар-агар, закип’ятіть і варіть на маленькому вогні 5 хвилин. У великій мисці збийте яєчний білок з малиновим пюре. Додайте сироп і збивайте до густоти.

3. Малинову масу перекладіть в кондитерський мішок, відсадіть зефір на пергамент. Залиште на добу висихати. Потім посипте цукровою пудрою та зніміть з пергаменту.

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