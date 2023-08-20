Рецепт легкої вечері: овочеве рагу у мультиварці

Легке, літнє овочеве рагу за рецептом від Shuba – ідеальна страва з хрустким хлібом, або гарнір до інших страв. Інгредієнти:

Перець болгарський червоний – 1 шт.

Зелений болгарський перець – 1 шт.

Кабачки – 1 шт.

Баклажан – 1 шт.

Цибуля червона ріпчаста – 1 шт.

Томати – 3 шт.

Часник, зубчики – 2 шт.

Орегано сушене – за смаком

Базилік, гілочка – 20 г

Оливкова олія – 3 ст. л.

Квасоля червона, консервована – 400 г

Оцет бальзамічний – 1 ст. л.

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

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Спосіб приготування:

1. Овочі помийте, поріжте кубиками та викладіть в чашу мультиварки, додавши подрібнений часник, орегано, половину базиліка та оливкову олію.

2. Посоліть та додайте перець, накрийте кришкою і готуйте 2 години на режимі "Тушкування" або вибирайте мультиповар, якщо є.

3. Додайте квасолю та оцет і готуйте ще 15–20 хвилин. В кінці додайте базилік.

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