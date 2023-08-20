Рецепт легкої вечері: овочеве рагу у мультиварці
Легке, літнє овочеве рагу за рецептом від Shuba – ідеальна страва з хрустким хлібом, або гарнір до інших страв. Інгредієнти:
Перець болгарський червоний – 1 шт.
Зелений болгарський перець – 1 шт.
Кабачки – 1 шт.
Баклажан – 1 шт.
Цибуля червона ріпчаста – 1 шт.
Томати – 3 шт.
Часник, зубчики – 2 шт.
Орегано сушене – за смаком
Базилік, гілочка – 20 г
Оливкова олія – 3 ст. л.
Квасоля червона, консервована – 400 г
Оцет бальзамічний – 1 ст. л.
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
Читайте також: Підійде для всіх: універсальний рецепт для консервації будь-яких овочів на зиму
Спосіб приготування:
1. Овочі помийте, поріжте кубиками та викладіть в чашу мультиварки, додавши подрібнений часник, орегано, половину базиліка та оливкову олію.
2. Посоліть та додайте перець, накрийте кришкою і готуйте 2 години на режимі "Тушкування" або вибирайте мультиповар, якщо є.
3. Додайте квасолю та оцет і готуйте ще 15–20 хвилин. В кінці додайте базилік.
Радимо також звернути увагу на рецепт омлету з кабачками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!