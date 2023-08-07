Рецепт літньої піци з нектаринами та сиром

Піца за незвичним рецептом від Shuba з цікавою начинкою та соусом. Дуже пухке тісто чудово поєднується з нектаринами та сиром та соусом з меду і бальзамічної глазурі.

Інгредієнти:

Тісто:

Борошно пшеничне – 190 г

Вода – 110 г

Дріжджі сухі – 1.5 ч. л.

Мед – 1 ст. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Оливкова олія – 1 ст. л.

Песто:

Волоські горіхи – 50 г

Базилік, гілочка – 50 г

Пармезан тертий – 45 г

Оливкова олія – 80 г

Начинка:

Масло вершкове – 1 ст. л.

Нектарин – 2 шт.

Мед – 2 ч. л.

Твердий тертий сир – 230 г

Вʼялені томати – 110 г

Сир горгонзола – 160 г

Перець халапеньйо – 2 шт.

Оцет бальзамічний – 200 г.

Читайте також: Як приготувати кабачкові рулети без борошна з сирно-горіховою начинкою: неймовірний смак

Спосіб приготування:

1. У мисці змішайте воду, дріжджі та мед та дайте постояти до утворення піни 10 хвилин. Додайте борошно й оливкову олію, перемішуючи ложкою, поки тісто не збереться в кулю.

2. Тсто вимісіть. Якщо потрібно, додайте до пів склянки борошна, але не більше.

3. Миску змастіть оливковою олією та покладіть туди тісто. Накрийте рушником і поставте в тепле місце без протягів приблизно на 1 годину.

4. Соус песто: на сухій сковороді підсмажте волоські горіхи протягом 5-8 хвилин постійно помішуючи. Охолодіть.

5. Блендером подрібніть підсмажені волоські горіхи, базилік та пармезан у чашу кухонного комбайна або блендера, після чого додайте оливкову олію та трохи солі в перцю.

6. Нектарини наріжте та перемішайте з медом. Цю суміш викладіть в один шар на гарячу сковорідку та обсмажуйте протягом 1 хвилини, після чого переверніть та обсмажуйте ще хвилину або до легкої карамелізації. Таким чином обсмажте усі шматочки нектаринів.

7. Духовку розігрійте до 200 °C. Стіл присипте борошном. Розділіть тісто навпіл. Розкачайте перший шматок у корж для піци. Перенесіть його на деко, застелене пергаментом.

8. Корж змастіть половиною соусу песто. Присипте половиною тертого сиру, зверху викладіть в’ялені помідори. Покришіть половину горгонзоли, зверху викладіть половину карамелізованих нектаринів. За бажання додайте нарізаний халапеньо.

9. Випікайте 10-15 хвилин при 200 градусах.

10. Соус: бальзамічний оцет і мед налийте у маленьку каструлю і доведіть до кипіння та варіть на слабкому вогні 10-15 хвилин, поки рідина не зменшиться приблизно наполовину і не стане густою. Подавайте з піцою.

Радимо також звернути увагу на рецепт піци в чашці за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!