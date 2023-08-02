Рецепт малинового мармеладу за 20 хвилин
Цей ніжний десерт з ягідним смаком, який можна включати у дитяче меню. Страва за рецептом від Schuba займе у вас всього 20 хвилин, але порадує смаком.
Інгредієнти:
Малина – 400 г
Цукор – 100 г
Вода – 120 г
Агар-агар – 16 г
Цукрова пудра – 20 г
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Спосіб приготування:
1. Агар-агар залийте теплою водою, перемішайте і залиште на 15 хвилин.
2. Помийте малину, видаліть плодоніжки та подрібніть блендером. Вилийте пюре в каструлю, додайте цукор, доведіть до кипіння та варіть ще 5 хвилин. Додайте агар-агар і кип’ятіть ще 2 хвилини постійно поміщаючи.
3. Охолодіть масу та вилийте у форму з вистеленими плівкою бортиками. Розрівняйте та залиште застигати.
4. Мармелад наріжте кубиками та дошці та присипте цукровою пудрою. Зберігайте у холодильнику.
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