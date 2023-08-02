Рецепт малинового мармелада за 20 минут

Этот десерт с ягодным вкусом, который можно включать в детское меню. Блюдо по рецепту от Schuba займет у вас всего 20 минут, но порадует вкусом.

Ингредиенты:

Малина – 400 г

Сахар – 100 г

Вода – 120 г

Агар-агар – 16 г

Сахарная пудра – 20 г

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Способ приготовления:

1. Агар-агар залейте теплой водой, перемешайте и оставьте на 15 минут.

2. Помойте малину, удалите плодоножки и измельчите блендером. Вылейте пюре в кастрюлю, добавьте сахар, доведите до кипения и варите еще 5 минут. Добавьте агар-агар и кипятите еще 2 минуты, постоянно помещая.

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3. Охладите массу и вылейте в форму с выстланными пленкой бортиками. Разровняйте и оставьте застывать.

4. Мармелад нарежьте кубиками и доске и присыпьте сахарной пудрой. Храните в холодильнике.

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