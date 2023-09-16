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Рецепт маринованого хріну на зиму

Ціхоцька Марія

Рецепт маринованого хріну на зиму

Маринований хрін за рецептом від Shuba можна без проблем приготувати на зиму вдома. Домашній маринований хрін підійде до всього.

Інгредієнти:

Хрін – 300 г

Буряк – 1 шт.

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Оцет 9% – 2 ст. л.

Вода – 125 мл

Червоний перець чилі – 1 шт.

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Спосіб приготування:

Хрін подрібніть через м’ясорубку або натріть на дрібну тертку. У разі використання перцю чилі, подрібніть його разом з хроном.

Буряк теж подрібніть через м’ясорубку та відкиньте на сито і дайте стекти соку в миску.

Хрін викладіть у миску та залийте водою й буряковим соком, перемішайте.

Додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте і розкладіть по стерилізованих банках. Вживати можна вже за добу.

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