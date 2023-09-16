Рецепт маринованого хріну на зиму
Маринований хрін за рецептом від Shuba можна без проблем приготувати на зиму вдома. Домашній маринований хрін підійде до всього.
Інгредієнти:
Хрін – 300 г
Буряк – 1 шт.
Сіль – 1 ст. л.
Цукор – 2 ст. л.
Оцет 9% – 2 ст. л.
Вода – 125 мл
Червоний перець чилі – 1 шт.
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Спосіб приготування:
Хрін подрібніть через м’ясорубку або натріть на дрібну тертку. У разі використання перцю чилі, подрібніть його разом з хроном.
Буряк теж подрібніть через м’ясорубку та відкиньте на сито і дайте стекти соку в миску.
Хрін викладіть у миску та залийте водою й буряковим соком, перемішайте.
Додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте і розкладіть по стерилізованих банках. Вживати можна вже за добу.
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