Рецепт маринованого хріну на зиму

Маринований хрін за рецептом від Shuba можна без проблем приготувати на зиму вдома. Домашній маринований хрін підійде до всього.

Інгредієнти:

Хрін – 300 г

Буряк – 1 шт.

Сіль – 1 ст. л.

Цукор – 2 ст. л.

Оцет 9% – 2 ст. л.

Вода – 125 мл

Червоний перець чилі – 1 шт.

Читайте також: Консервуємо помідори без оцту: найпростіший рецепт

Спосіб приготування:

Хрін подрібніть через м’ясорубку або натріть на дрібну тертку. У разі використання перцю чилі, подрібніть його разом з хроном.

Буряк теж подрібніть через м’ясорубку та відкиньте на сито і дайте стекти соку в миску.

Хрін викладіть у миску та залийте водою й буряковим соком, перемішайте.

Додайте сіль, цукор і оцет. Перемішайте і розкладіть по стерилізованих банках. Вживати можна вже за добу.

Радимо також звернути увагу на рецепт квашених яблук.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!